Coronavirus, migliorano i due cinesi ricoverati allo Spallanzani

Migliorano le condizioni dei due cittadini cinesi ricoverati per coronavirus allo Spallanzani di Roma. I due, "provenienti da Wuhan e positivi al test, sono tuttora ricoverati in Terapia intensiva - precisa il bollettino medico -. Presentano un lieve miglioramento". In particolare, sono in ripresa le capacità respiratorie dell'uomo. La prognosi resta comunque riservata.