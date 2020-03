Coronavirus, Manfredi: 10mila laureati in Medicina subito al lavoro su territorio

"I diecimila laureati in Medicina che hanno fatto domanda per l'Esame di Stato, fino a ieri necessario per l'abilitazione al mestiere" potranno "essere impiegati subito nei servizi territoriali, nelle sostituzioni della Medicina generale, nelle case di riposo. Libereranno diecimila medici che saranno trasferiti nei reparti di corsa" per la lotta al coronavirus. Lo ha affermato il ministro dell'Università Gaetano Manfredi a La Repubblica.