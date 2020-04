Coronavirus, Lombardia e Piemonte: librerie e cartolerie restano chiuse

"Milano merita sempre la maggiore attenzione, non c'è un calo netto e deciso nei contagi, non rilassiamoci, restiamo a casa", afferma infatti Fontana che dice no alle nuove decisioni del premier Conte. Il governatore piemontese Cirio pensa invece di replicare l'attuale ordinanza, che prevede che gli articoli di cancelleria possano essere venduti solo negli esercizi commerciali gia' aperti, lo stesso vale per i libri. Sempre consentita invece la consegna a domicilio.

Diverso invece l'atteggiamento del Veneto e del suo governatore Luca Zaia, che dice: "Secondo, siccome le regole di polizia sanitaria ci insegnano che il lockdown c'è o non c'è non esiste una mezza chiusura o apertura, allora a questo punto abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà: si apre mettendo in condizione i cittadini di essere completamente isolati, mani bocca e naso. Fra un mese, se si aprirà tutto, il tema è comunque quello della messa in sicurezza del cittadino, dobbiamo concentrarci su quello, non se aprire o meno una fabbrica senza dispositivi", ha concluso Zaia

"Non faremo come la Lombardia. Ma il problema mi sembra più ampio" ovvero "non è il quando, ma come riaprire, e che cosa deve essere riaperto. E soprattutto come organizzare questa apertura. Iniziando, intanto, ad essere informati sulle attività produttive già autorizzate dalle prefetture". Questa infine la posizione il governatore della Toscana, Enrico Rossi, in un'intervista al Corriere della sera parlando delle riaperture, a partire da martedì, di librerie e esercizi commerciali.