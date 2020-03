Coronavirus, Lombardia: "Contagi salgono a 4.189, 550 guariti e 267 decessi"

"In Lombardia ci sono 4.189 positivi al coronavirus, 769 in più rispetto a sabato". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che le persone guarite sono salite a 550 e quelle decedute a 267, con un aumento di 113 in 24 ore. Gallera ha poi annunciato che la Regione è riuscita a ricavare "497 posti per la terapia intensiva, è una battaglia che al momento stiamo vincendo".

