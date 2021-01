Coronavirus, lockdown per 1,6 milioni di persone a Pechino | Ema in allerta per le varianti | Oxford lavora a nuovi vaccini

Pechino è in parziale lockdown mentre la Cina ha annunciato 144 nuovi casi di coronavirus, tra cui 129 a trasmissione locale. Tra i casi a trasmissione locale, 68 sono nella provincia di Heilongjiang, 33 in quella di Jilin, 20 nell'Hebei e due a Pechino. Ci sono anche 113 asintomatici, conteggiati a parte. I due casi nel distretto di Daxing, a Pechino, sono della variante inglese, ha detto il capo dell'autorità sanitaria locale. Pertanto tutti i residenti del distretto, 1,6 milioni di persone, hanno il divieto di lasciare la città senza un permesso speciale e un test negativo. Gli abitanti dei cinque quartieri di Daxing devono restare nelle loro casi e gli studenti devono studiare da casa. Vietati gli assembramenti di oltre 50 persone, rinviati matrimoni semplificati i funerali. Milioni di persone in varie province cinesi sono già in lockdown per fermare la nuova ondata di infezioni da coronavirus, che resta comunque molto inferiore a quella di inizio 2020. La commissione sanitari nazionale ha inoltre annunciato regole ferree per i lavoratori migranti interni che torneranno nei loro villaggi per la festa di primavera che inizia a febbraio.