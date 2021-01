Coronavirus, varianti e controlli alle frontiere interne: l'Europa si divide | Negli Usa superato il numero di vittime della Seconda guerra mondiale

La temuta variante inglese si è già diffusa in almeno 60 paesi e spaventa l'Europa che si divide sull'eventualità di effettuare controlli alle frontiere interne. Nel Regno Unito - che non esclude il prolungamento del lockdown fino all'estate - si contano 1.800 decessi in 24 ore, in Germania - dove il dibattito sulle frontiere è aperto da giorni - i morti superano ancora una volta quota mille. Negli Usa il totale delle vittime sale a 406 mila, superando il numero di morti americani durante la Seconda guerra mondiale.