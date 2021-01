Covid, da lunedì in Baviera obbligo mascherine Ffp2 su mezzi pubblici

Ansa

In Baviera da lunedì entrerà in vigore l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al supermercato, negli spazi pubblici e a bordo dei mezzi di trasporto pubblico. Lo ha annunciato, il ministro-presidente del Land tedesco Markus Soeder. Il governatore ha avvertito che lo Stato deve prepararsi a un aumento del numero di casi visto che ci sono prove crescenti che la nuova variante più contagiosa del virus si sta diffondendo in Germania.