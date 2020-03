Coronavirus, Locatelli (Css): "Presto per far uscire da casa i bimbi"

"Non è ancora il momento di far uscire i bambini ma appena le condizioni lo consentiranno sarà una delle prime misure che verrà rivista". Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, aggiungendo che "per il momento abbiamo la priorità di mettere un freno a questa pandemia". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui