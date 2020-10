Coronavirus, Locatelli (Css): non siamo vicini alla perdita di controllo

Ansa

"Non siamo vicini alla perdita di controllo. C'è stata una marcata accelerazione di casi. Però l'impatto in termini di ricoveri nelle terapie intensive e di numeri di persone che perdono la vita non è paragonabile a quello osservato nei mesi di marzo-aprile".. Lo ha detto al "Corriere della Sera" Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico scientifico e presidente del Consiglio superiore di sanità. "Dobbiamo evitare il panico", ha aggiunto.