Coronavirus, in Italia 19.644 nuovi casi e 151 decessi

Sono 19.644 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 177.669 tamponi eseguiti. Venerdì i contagi erano stati 19.143. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+4.959). Sono 151, invece, i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 37.210 dall'inizio della pandemia. A livello nazionale aumentano di 79 unità le terapie intensive (1.128 in tutto), mentre sono 738 in più i pazienti ricoverati nei reparti Covid.

Il coprifuoco riporta a Milano il silenzio che caratterizzava le settimane del lockdown della scorsa primavera. Alle 23, quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio della Lombardia deciso dalla nuova ordinanza di governo e Regione per limitare il coronavirus, le strade intorno a piazza XXIV Maggio non erano ancora deserte ma percorse da un paio di tram, qualche auto, taxi e alcuni rider in bici. Poco distante, lungo i Navigli, le pattuglie della Polizia locale hanno verificato che tutti i locali fossero chiusi.

In lieve calo i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (177.669), circa 4.300 meno di ieri. Sono invece 2.309 i guariti odierni. Sono invece 203.182 gli attualmente positivi al Covid-19, con un incremento di 17.180 unità da ieri.

In Lombardia quasi 5mila nuovi casi "Abbiamo 4.959 nuovi positivi in tutta la Regione, 2.306 a Milano e provincia". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Tgcom24. In terapia intensiva ci sono 203 pazienti in tutto (+7 in 24 ore) mentre negli altri reparti Covid ci sono 197 persone in più rispetto a ieri. I decessi odierni in Regioni sono stati 51. "I numeri sono ampi: calano i ricoverati, crescono le terapie intensive", ha aggiunto. Milano resta la Provincia più colpita con 2.306 casi, di cui 1.010 in città. A Monza i nuovi casi sono 625 e a Varese 508. Dopo la Lombardia, la Regione con più contagi odierni è il Veneto (1.729), seguito da Campania (1.718) e Lazio (1.687).