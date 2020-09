Coronavirus, lo studio di Science: "In Italia non dalla Germania ma da Wuhan"

Il coronavirus sarebbe arrivato in Italia da Wuhan e non dalla Germania. E' quanto emerge da uno studio internazionale pubblicato su 'Science' e guidato da ricercatori dell'University of Arizona. Quindi, dice la ricerca, "contrariamente alle speculazioni, il focolaio tedesco non è stato la fonte dell'epidemia nel Nord Italia che si è diffusa ampiamente in tutta Europa e alla fine a New York e nel resto degli Stati Uniti". Lo studio ricostruisce il modo in cui il Covid è arrivato negli Stati Uniti e in Europa, analizzando e comparando le sequenze dei virus circolanti e realizzando modelli matematici ad hoc.