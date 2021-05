Covid, sale ancora l'indice Rt ma scende l'incidenza: ecco le Regioni che cambieranno colore | Fedriga: "Ipotesi seconda dose di vaccino in vacanza"

Le isole italiane covid free Procida Istockphoto 1 di 17 Salina Istockphoto 2 di 17 Stromboli Donnavventura 3 di 17 Vulcano Istockphoto 4 di 17 Panarea Ufficio stampa 5 di 17 Lampedusa Istockphoto 6 di 17 Linosa ufficio-stampa 7 di 17 Favignana Istockphoto 8 di 17 Marettimo ufficio-stampa 9 di 17 Levanzo istockphoto 10 di 17 Ponza Istockphoto 11 di 17 Ventotene Istockphoto 12 di 17 Capraia Donnavventura 13 di 17 Il Giglio Istockphoto 14 di 17 La Maddalena Donnavventura 15 di 17 Capri Ansa 16 di 17 Ischia Ufficio stampa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si riunisce oggi la cabina di regia per decidere, in base ai dati sui contagi Covid, i nuovi colori delle Regioni: la Valle d'Aosta, unica zona rossa rimasta, potrebbe passare in arancione, Puglia, Basilicata e Calabria sperano di diventare gialle, il Veneto rischia di diventare arancione, la Sardegna resta in bilico. Intanto sale anche questa settimana l'indice Rt che passa da 0,85 a 0,89, mentre cala l'incidenza da 146 a 127. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga: "Allo studio seconda dose di vaccino per chi è in vacanza".