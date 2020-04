Coronavirus, Lazio: da settembre obbligo vaccino antinfluenzale per over 65

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un'ordinanza che prevede l'obbligo di vaccino antinfluenzale e antipneumococcica per gli over 65 e il personale sanitario dal 15 settembre. Il provvedimento prevede inoltre l'inidoneità temporanea del personale sanitario in mancanza di vaccinazione e il divieto di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione che non consentano il distanziamento sociale.