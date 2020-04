Coronavirus, Speranza ai ministri G7: "Lavorare insieme al vaccino"

"E' importante che i nostri Paesi lavorino insieme alla ricerca del vaccino per superare al più presto l'emergenza coronavirus". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la riunione con i suoi omologhi del G7. "Una volta trovato il vaccino - ha aggiunto - sarà fondamentale farsi carico di distribuirlo a tutti. Anche a quei Paesi che non hanno la possibilità di garantirlo ai loro cittadini". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui