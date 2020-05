Coronavirus, l'appello di velisti e pescatori sportivi a Conte: "Dpcm ingiusto, settore nautico dimenticato"

Serra spiega: "L'associazione tutela il 70% della portualità Italiana e io mi devo impegnare come responsabile di questo settore, un grande contenitore anche di tutti i fruitori sportivi che utilizzano le sedi portuali, per impedire questa ingiustizia".

In una penisola con 8000 kilometri di coste la nautica rappresenta un volano importante della nostra economia. Secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Approdi e porti Turistici "è stata commessa una discriminazione assurda quanto ingiusta. L'italia - dice - vive di turismo e di mare e l'acqua è un distanziatore sociale naturale, un toccasana per la salute".

Serra infine invita il presidente del Consiglio Conte a fare una riflessione: "Le sembra più sicuro andare in bicicletta o far svolgere attività sportiva in città o in mare? La risposta mi pare chiara, lampante, in mare per la sua vastità, per la sua bellezza e per lo iodio che possiamo respirare in maniera totale e in tranquillità", conclude.