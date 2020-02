Coronavirus, l'appello dei pediatri ai genitori: "Non portate bimbi in studio"

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, i pediatri hanno lanciato un appello ai genitori "affinché evitino di portare i bambini nello studio del proprio pediatra di famiglia o al pronto soccorso, per comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre". "Per annullare il contagio - ha spiegato il presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Biasci - dobbiamo limitare il contatto tra malati e sani".