Coronavirus, l’appello degli anziani: "Abbiamo paura, ma non chiudeteci a casa"

In attesa del prossimo Dpcm che introdurrà ulteriori misure restrittive, ormai inevitabili per contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus, si continua a discutere sulla possibilità di un lockdown selettivo per le fasce più anziane della popolazione. Una misura indirizzata soprattutto agli over 70 che però non ci stanno. "Abbiamo paura ma non chiudeteci a casa", dichiarano alcuni di loro alle telecamere di "Mattino Cinque".

Tra gli intervistati c’è chi si dice addirittura pronto a trasgredire: "Mi rifiuto, esco lo stesso, devo uscire altrimenti non cammino più", dichiara una signora. C’è poi chi, invece, ha un approccio fatalista nei confronti del virus: "La mia vera paura è per i miei figli e per i miei nipoti, io ormai la mia vita l’ho vissuta", dichiara un nonno.