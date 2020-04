Coronavirus, Lamorgese: "Si torni a celebrare i funerali"

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese annuncia che chiederà al governo la possibilità di tornare a celebrare le esequie". "Non è umanamente sopportabile impedire le celebrazioni dei funerali" ha detto in una intervista ad "Avvenire". "Sono allo studio misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto" ha aggiunto.