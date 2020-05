Coronavirus, la riapertura dal 3 giugno divide i governatori | Mattarella sceglie Codogno per celebrare il 2 Giugno

"La nostra gente, tranne piccole eccezioni, ha risposto in modo serissimo e consapevole. E' merito loro se oggi i numeri legati al contagio si sono ridotti in maniera sostanziale". E' quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando dell'epidemia di coronavirus. "Oggi i nostri numeri sono positivi - ha aggiunto -, non lo dico ad alta voce per scaramanzia e per evitare di dire che abbiamo finito questa battaglia".