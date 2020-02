Coronavirus, la madre del primo italiano contagiato: "La sua ragazza è rimasta a Wuhan"

Il primo italiano positivo al coronavirus ha 29 anni. Oggi si trova allo Spallanzani di Roma, ma è stato contagiato in Cina, nella città di Wuhan, dove era in vacanza con la fidanzata. Le telecamere di "Fuori dal Coro" sono andate a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, il paese di origine del giovane che fa il ricercatore negli Stati Uniti. "La sua ragazza è rimasta lì perché è originaria di Wuhan e non ha potuto lasciare il Paese", spiega la madre del 29enne raggiunta dai microfoni del programma di Rete4.

"Lui è partito il 16 gennaio quando il caso ancora doveva scoppiare - continua la donna - altrimenti non sarebbero mai partiti". La madre del giovane spiega di aver saputo del contagio proprio dal figlio che ha chiamato i genitori il giorno del ricovero.