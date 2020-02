Coronavirus, in esclusiva le immagini della quarantena alla Cecchignola

Direttamente dalla Cecchignola, a Roma, parla a "Fuori dal Coro", Paolo Ghiddi, uno degli italiani in quarantena per l'emergenza coronavirus. "Staremo qui fino al 20 febbraio", sottolinea l'uomo collegato dalla cittadella militare dove è in isolamento.

La trasmissione di Mario Giordano mostra alcuni video di Ghiddi in giro per la Cecchignola: dal campo sportivo, alle partite a calciobalilla degli altri italiani in quarantena, fino alle camere e alla zona ristoro. "Non manca niente", rassicura Ghiddi che precisa: "Cerchiamo di far passare un po' il tempo".