Coronavirus, la fondazione Gimbe accusa la Lombardia: "Magheggi sui numeri" | La replica: "Parole gravissime"

E' scontro sui dati relativi all'emergenza coronavirus tra Gimbe e Lombardia. Il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, ha sostenuto che "si combinano anche magheggi sui numeri, scatenando la replica della Regione. "Parole gravissime, offensive e soprattutto non corrispondenti al vero. E' inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo siano rettificate da chi le pronunciate", si legge in una nota.