Coronavirus, italiani senza lavoro si reinventano: "Ora ci diamo da fare nei campi"

Ex baristi e commesse, ma non solo. Molti italiani sono stati costretti a reinventarsi dopo le chiusure dovute al lockdown per contrastare l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Alcuni di loro hanno deciso di ripartire da zero scegliendo di andare a lavorare nei campi: "Sono arrivata ad avere sul conto corrente solo 19 centesimi - racconta una ragazza che lavorava in un bar - avevo bisogno di lavorare".

Per molti è difficile ripensare alla vecchia vita: "Quando andavo a lavoro mi vestivo in un altro modo - spiega invece una ex commessa - mi manca vestirmi così. Ora raccolgo zucchine, fragole e insalata e valuto che questo possa essere il mio lavoro definitivo".