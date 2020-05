Dl Rilancio, Uil: "Via libera al bonus da 500 euro per i braccianti"

Nel decreto Rilancio "anche i braccianti beneficeranno di un bonus pari a 500 euro per il mese di aprile". Lo annuncia il segretario generale della Uil Agricoltura Stefano Mantegazza dicendo che la notizia è stata riferita da fonti del ministero del Lavoro ed esprimendo la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: "Ringrazio il ministro Nunzia Catalfo per la sensibilità verso una categoria tra le più precarie del Paese". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui