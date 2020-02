Coronavirus, italiani in viaggio: le misure e i divieti Paese per Paese

Dal 25 febbraio, la Gran Bretagna impone "l'auto-isolamento" per 14 giorni a scopo precauzionale a tutti coloro che arrivano arrivano dal Nord Italia (a nord di Pisa, Firenze e Rimini) e presentino sintomi "anche leggeri" d'un potenziale contagio da coronavirus. E la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta, per lo stesso periodo di tempo, per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto isolati su decisione del governo italiano.

In Francia, i bambini e i ragazzi che hanno trascorso le vacanze in Lombardia o Veneto - rientrando a scuola dopo due settimane - sono stati invitati dal provveditorato a rimanere a casa. Mentre il governo ha emesso una serie di "raccomandazioni" per chi rientra dalle due regioni italiane, invitandole ad evitare "di uscire di casa se non è indispensabile".

In Croazia, Slovenia, Grecia e Serbia, il primo provvedimento è stato di sospendere le gite scolastiche in Italia. La compagnia greca Aegean intanto ha fatto sapere che i suoi voli da e per l'Italia non subiranno variazioni, ma se qualcuno desidera cancellare il viaggio sarà rimborsato.

Serbia e Irlanda hanno sconsigliato di recarsi in aree a rischio in Italia. Il governo irlandese sta ancora "valutando" eventuali provvedimenti per la partita del Sei Nazioni di rugby Irlanda-Italia a Dublino il 7 marzo

A Praga, capitale della Repubblica Ceca, per gli arrivi dall'Italia viene riservato un gate dedicato con screening mirato e misure igieniche aumentate.

Le autorità sanitarie della Federazione croato-musulmana, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina chiede di evitare i viaggi anche in Italia, oltre che in in Cina, Corea del sud e Iran.

In Israele il ministero degli Esteri ha pubblicato un avviso in cui sconsiglia agli israeliani di recarsi in sette regioni del Nord Italia.

Il Kuwait ha sospeso tutti i voli da e per l'Italia, la Corea del Sud e la Thailandia, a causa del diffondersi dell'epidemia di coronavirus in questi tre Paesi.Tutti gli stranieri che hanno visitato questi Stati nelle ultime due settimane non potranno entrare in Kuwait. E non verranno emessi nuovi visti. Per i kuwaitiani di rientro sarà necessaria una quarantena.