Coronavirus, Iss: "Vediamo ancora strade piene al Sud, è preoccupante"

Nel sud Italia "si vedono ancora strade piene di gente e situazioni che non vediamo negli altri contesti", un atteggiamento che "preoccupa" anche se ad oggi il Sud "mostra dei dati dove la curva non sembra ancora impennarsi". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, lanciando un nuovo appello ai cittadini: "Siamo tutti nella stessa sfida, bisogna mantenere un atteggiamento rigoroso e unitario in tutto il Paese". Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.