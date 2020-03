Coronavirus, Iss: l'indice di trasmissione è vicino a 1

L'indice di trasmissione del nuovo coronavirus, il cosiddetto R con zero, "è vicino all'uno, ma dobbiamo arrivare sotto il valore uno". Lo ha detto il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, aggiungendo che "dobbiamo mantenere tale indice sotto l'uno, intorno allo 0,5, con misure efficaci. Per raggiungere invece il valore zero contagi, ha spiegato, "ci vorranno mesi". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui