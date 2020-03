Coronavirus, infettivologo Perno: "Entro poche settimane sapremo se gli anticorpi danno immunità"

Una volta guariti dal coronavirus ci si può riammalare? E' una delle grandi domande a cui i virologi di tutto il mondo non hanno ancora dato risposta. Ma questo ancora per poco. Lo sapremo infatti "entro poche settimane", secondo quanto dichiarato a "Mattino Cinque" da Federico Carlo Perno, che dirige il laboratorio di Analisi chimico cliniche e microbiologia all'ospedale Niguarda di Milano.

"Stiamo lavorando ventre a terra per capire se gli anticorpi del Covid-19 siano protettivi o meno", ha spiegato il professore di virologia, cioè se le persone che si sono infettate col coronavirus, una volta guarite, siano o meno immuni alla malattia. Perno parla anche dei vaccini al momento allo studio in tutto il mondo e conferma che per averne uno ci vorra almeno un anno, un anno e mezzo. Chi riuscirà ad averlo per primo? "Difficile dirlo, a volte la genialità del singolo fa meglio di un grande gruppo", la risposta del professore.