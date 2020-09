Coronavirus, infettivologo Bassetti: "Ragionevole accorciare la quarantena"

"In mancanza di sintomi da Covid è ragionevole ridurre, da 14 a 7 giorni, il periodo di quarantena, per non bloccare un Paese". Ne è convinto il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, in merito all'ipotesi che si sta valutando in alcuni Paesi europei di abbassare il numero di giorni di isolamento. "In molti rischiano di finire in quarantena per 2 settimane quando non serve", aggiunge.