Coronavirus, infettivologo Bassetti: "Il numero dei contagiati potrebbe essere 10 volte superiore"

"I contagi reali sono molti di più, non sarà facile tornare come prima". Così l'infettivologo dell'ospedale di Genova Matteo Bassetti, mette in guardia sull'infezione da coronavirus che sta paralizzando l'Italia. "Per alcuni il picco potrà essere raggiunto molto presto, per altri avverrà più in là - spiega - oggi parliamo di ventimila casi ma potrebbero essere anche cinque, dieci volte maggiore".

Anche quando la curva dei contagi scenderà, probabilmente, bisognerà aspettare ulteriormente prima di tornare alla vita che facevamo fino a qualche settimana fa: "Prima di tutto bisognerà arrivare al picco - dice Bassetti - tornare alla normalità non sarà facile, fino a quando non avremo un vaccino bisognerà rivedere il nostro modo di interazione e cambiare definitivamente le nostre abitudini".

In merito al veicolo del contagio, l'ìnfettivologo spiega: "Il virus può restare sui vestiti o contaminando alcune superfici - dice - ci sono diverse teorie in merito, ma bisogna comunque evitare di terrorizzare le persone. Al momento l'unica certezza di contagio è quella che avviene tramite le goccioline di saliva che emettiamo".