Coronavirus, in Veneto nessun nuovo caso e zero morti in 24 ore

Zero nuovi casi di coronavirus e nessun morto in 24 ore: per la prima volta in Veneto non crescono i numeri legati al Covid-19 dall'inizio della pandemia. I casi complessivi nella Regione restano fermi a 19.283 (sono 1.085 gli attualmente positivi al virus) mentre i decessi sono 1.954, tra morti ospedalieri e non. Una tendenza già anticipata dai dati di ieri, con un solo nuovo positivo e 3 morti in un giorno. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui