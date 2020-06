Coronavirus, in sette regioni registrati zero nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in sette regioni italiane si sono registrati zero nuovi casi di coronavirus. Si tratta di Campania, Puglia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso, invece, in Veneto, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Abruzzo. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui