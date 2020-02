Coronavirus, in partenza da Italia volo per rimpatrio Niccolò da Wuhan

Tra poche ore partirà il volo speciale diretto in Cina che riporterà in Italia Niccolò, lo studente 17enne rimasto bloccato a Wuhan, città focolaio dell'epidemia di coronavirus. A darne conferma il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che ha annunciato che sarà sull'aereo per Wuhan. "Con me - ha aggiunto - viaggeranno medici e infermieri. Ritorneremo nella giornata di sabato".