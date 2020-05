Coronavirus, in Lombardia torna a salire il numero di morti e contagi

In Lombardia la curva dei contagi da coronavirus torna a salire, con 522 positivi in più (ieri erano stati 394) su 14.080 tamponi effettuati. Salgono anche i morti, 111 in un giorno dopo i 69 di ieri. Continua però il calo dei ricoveri in terapia intensiva, 10 in meno per un totale di 297, come anche negli altri reparti Covid: 189 persone in meno per un numero complessivo di 4.818. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui