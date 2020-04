Coronavirus: in Lombardia oltre 60mila positivi, 280 morti in 24 ore

Sono saliti a 60.314 i positivi al coronavirus in Lombardia, con un aumento di 1.262 contagi in un giorno. I ricoverati sono 12.028 (+59), mentre calano i malati in terapia intensiva: sono 1.143 (-33). Il numero delle vittime è di 10.901 (+280). Occhi puntati sulla città di Milano, dove il dato dei contagi è aumentato di 296 casi in un giorno. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale