Coronavirus, in Lombardia 272 nuovi casi e 31 decessi

Sono stabili i dati dei contagi da coronavirus in Lombardia, con 272 nuovi positivi (ieri erano stati 252) su 14.837 tamponi effettuati, per un totale complessivo di 91.204 malati in regione. L'indice positivi-tamponi è all'1,8% (ieri 1,9%) e i decessi sono 31, per un numero complessivo di 16.405. Senza variazioni il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97), mentre diminuiscono i ricoveri negli altri reparti Covid (-131).