Coronavirus: in Lombardia 13.272 positivi, 252 morti nelle ultime 24 ore

In Lombardia "siamo arrivati a 1.218 decessi con una crescita di 252 rispetto a ieri. C'è un incremento forte, ma i dati vanno valutati nell'arco di una settimana per cogliere un trend". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. Il bilancio aggiornato è di 13.272 positivi, più 1.587 rispetto a sabato, i ricoverati in ospedale sono 4.898. In terapia intensiva i pazienti aumentano solo di 25, 757 in totale. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.