Coronavirus, in Lombardia 1.292 positivi in più: trend ancora in calo

"Il tasso del contagio da coronavirus in Lombardia sta diminuendo, con 1.292 positivi in più rispetto a mercoledì". E' l'ultimo bilancio comunicato dalla Regione, sottolineando che "in un giorno si registrano 367 morti in più, che portano il totale a 7.960". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui