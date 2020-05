Coronavirus, in Italia boom di guariti e contagi in lieve calo

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 789 casi di coronavirus, in leggero calo rispetto a ieri quando erano 992. I guariti raggiungono quota 120.205, con l'aumento in un giorno di ben 4.917 unità. Il totale dei decessi è di 31.610, di cui 242 solo oggi. Continua a livello nazionale il calo dei ricoveri in terapia intensiva (47 in meno). E' quanto emerge dai dati della Protezione civile. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui