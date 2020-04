Coronavirus, in Italia altri 333 decessi e 1.739 nuovi casi

E' salito a 199.414 il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, con un aumento di 1.739 casi in 24 ore (domenica erano stati 2.324). Lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Le vittime sono 26.977, +333 in un giorno. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 1.956, 53 in meno di ieri. I guariti in totale sono 66.624 (+1.696 nelle ultime 24 ore).

