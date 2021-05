Coronavirus, in Italia 3.455 nuovi casi su 118.924 tamponi e altri 140 morti

I numeri della pandemia

Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 25 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 60). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.024 persone, 110 meno di domenica. Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 5.991 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 309.113 persone, 5.856 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.