Coronavirus, in Italia 19.886 nuovi casi su 353mila tamponi e altri 308 morti

Sono 19.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 353.704 tamponi processati (mai così tanti). Il tasso di positività odierno si attesta al 5,6% (+0,8% rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 308 per un totale di 96.974 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 11 unità le terapie intensive, mentre sono 40 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.