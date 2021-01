Coronavirus, in Italia 17.533 nuovi casi su 140.267 tamponi e altri 620 morti

Ministero della Salute

Sono 17.533 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 140.267 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,5%, in calo di 2,3% rispetto al 14,8% di ieri. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 620 decessi, per un totale di 77.911 vittime dall'inizio della pandemia. Resta invariato (2.587) il numero delle persone in terapia intensiva, mentre aumentano di 22 unità i pazienti negli altri reparti Covid (23.313 in tutto).