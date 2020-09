Coronavirus, in Italia 1.648 nuovi casi e 24 morti: 40mila tamponi in più rispetto a lunedì | Stop alla movida in Campania

In Italia ci sono 1.648 nuovi casi di coronavirus (313.011 i contagi complessivi da inizio dell'emergenza), in aumento rispetto ai 1.494 del giorno precedente. Sono stati eseguiti 90.185 tamponi , circa 40mila in più rispetto a lunedì . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 decessi, per un totale che arriva a 35.875. Ci sono 1.316 guariti e dimessi in più. Nessuna Regione è a zero casi , quella con il maggior incremento è la Campania : 286.

Le altre due Regioni più colpite sono Lazio (+219) e Lombardia (+203). Il totale complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, sale a 313.011.

Nuove restrizioni in Campania: feste limitate e stop alla movida - Intanto scattano nuove misure per il controllo dei contagi in Campania, secondo quanto stabilito dal governatore Vincenzo De Luca. Massimo venti partecipanti per feste e ricevimenti e altra stretta per la movida: divieto di vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Consentita la vendita al banco ma con distanziamento, chi non è in grado di garantire le misure di precauzione allora sarà obbligato a chiudere dopo le 22. L'ordinanza è valida fino al 7 ottobre.