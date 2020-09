Coronavirus, in Italia 1.494 nuovi casi e 16 morti | Eseguiti 51mila tamponi

Coronavirus, a Vasto la scuola si fa in riva al mare Facebook 1 di 6 Facebook 2 di 6 Facebook 3 di 6 Facebook 4 di 6 Facebook 5 di 6 Facebook 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 1.494 nuovi casi di coronavirus, in diminuzione rispetto a domenica 27 settembre ma con circa 30mila tamponi in meno effettuati (51.109). I morti sono stati 16, portando così il totale a 35.851 dall'inizio della pandemia. In aumento i guariti: solo oggi sono stati 773. La regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Campania (+295), seguita da Lazio (+211) e Veneto (+183).