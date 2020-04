Coronavirus, in Italia è record di guariti ma aumenta crescita contagi

Sono complessivamente 95.262 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 3.836 rispetto a martedì. Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, le vittime totali ammontano a 17.669, 542 in più rispetto a martedì. Si registra inoltre un nuovo record di guariti: sono 26.491, 2.099 in più. E' l'incremento più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza. Per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva.