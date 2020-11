Coronavirus, in Italia parte la fase 3 per il vaccino di Oxford-AstraZeneca

A Milano il vaccino antinfluenzale si fa al museo: le sale trasformate in ambulatori per un mese Ansa 1 di 70 Ansa 2 di 70 Ansa 3 di 70 Ansa 4 di 70 Ansa 5 di 70 Ansa 6 di 70 Ansa 7 di 70 Ansa 70 di 70 Ansa 70 di 70 Ansa 10 di 70 Ansa 11 di 70 Ansa 12 di 70 Ansa 13 di 70 Ansa 14 di 70 Ansa 15 di 70 Ansa 16 di 70 Ansa 17 di 70 Ansa 18 di 70 Ansa 19 di 70 Ansa 20 di 70 Ansa 21 di 70 Ansa 22 di 70 Ansa 23 di 70 Ansa 24 di 70 Ansa 25 di 70 Ansa 26 di 70 Ansa 27 di 70 Ansa 28 di 70 Ansa 29 di 70 Ansa 30 di 70 Ansa 31 di 70 Ansa 32 di 70 Ansa 33 di 70 Ansa 34 di 70 Ansa 35 di 70 Ansa 36 di 70 Ansa 37 di 70 Ansa 38 di 70 Ansa 39 di 70 Ansa 40 di 70 Ansa 41 di 70 Ansa 42 di 70 Ansa 43 di 70 Ansa 44 di 70 Ansa 45 di 70 Ansa 46 di 70 Ansa 47 di 70 Ansa 48 di 70 Ansa 49 di 70 Ansa 50 di 70 Ansa 51 di 70 Ansa 52 di 70 Ansa 53 di 70 Ansa 54 di 70 Ansa 55 di 70 Ansa 56 di 70 Ansa 57 di 70 Ansa 58 di 70 Ansa 59 di 70 Ansa 60 di 70 Ansa 61 di 70 Ansa 62 di 70 Ansa 63 di 70 Ansa 64 di 70 Ansa 65 di 70 Ansa 66 di 70 Ansa 67 di 70 Ansa 68 di 70 Ansa 69 di 70 Ansa 70 di 70 leggi dopo slideshow ingrandisci A Milano il vaccino contro l'influenza entra al museo grazie a un'inedita partnership tra il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e l'Ospedale San Giuseppe. Da martedì 3 novembre a giovedì 10 dicembre, la Sala Biancamano del Museo ospiterà 4 postazioni dove, su prenotazione, si potrà fare il vaccino. Il presidio temporaneo sarà strutturato per somministrare almeno 600 dosi al giorno, nel rispetto del distanziamento sociale grazie all'ampio spazio a disposizione.

Parte in Italia parte la sperimentazione di fase 3 per il vaccino anti Covid-19 di Oxford-AstraZeneca. A iniziare la fase sperimentale è l'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, tra i sette centri scelti in Italia, dove le inoculazioni partiranno indicativamente il primo dicembre. A novembre saranno arruolati 300 volontari: a 200 sarà somministrato il vaccino e agli altri 100 il placebo. A breve un numero verde per informazioni e candidature.