Coronavirus, in Italia altri 727 morti e 2.937 positivi in più

Il totale delle persone positive al coronavirus in Italia è 80.572, con un incremento di 2.937 nelle ultime ore. Sono decedute altre 727 persone per un totale che arriva a 13.155. Lo ha comunicato il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile. Ci sono inoltre 1.118 guariti in più (sono 16.847 in tutto) e 28.403 ospedalizzati tra cui 4.035 in terapia intensiva.