Coronavirus in Italia: altri 36.176 casi e 653 decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 36.176 casi di coronavirus , a fronte di 250.186 tamponi processati (mercoledì i nuovi positivi erano stati 34.282 su 234.834 test). Altre 653 persone sono decedute mentre sono 17.020 i guariti. In terapia intensiva ci sono altri 42 pazienti per un totale di 3.712 posti occupati.

A causa della pandemia di coronavirus, il Comune di Milano ha disposto l'annullamento della tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli "Oh Bej Oh Bej", che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre. Palazzo Marino ha spiegato che organizzare l'evento, che prevede la presenza di circa 400 operatori, è "molto complicato" e che l'attuale "situazione epidemiologica non lo permette". Gli "Oh Bej Oh Bej", che si svolgono in piazza Castello e rappresentano l'inizio del Natale, attirano ogni anno migliaia di cittadini e turisti.

I numeri della pandemia Con 653 decessi nelle ultime 24 ore, sale a 47.870 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. Sono invece 761.671 le persone attualmente positive. Di questi, 724.349 si trovano in isolamento domiciliare, 33.610 sono ricoverati con sintomi (+106 rispetto a ieri) e 3.712 si trovano in terapia intensiva (+42). I guariti sono 17.020 in più. Resta stabile al 14,4% il trend sull'incidenza dei positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ieri il dato si attestava sul 14,6%). I tamponi effettuati nell'ultimo giorno sono stati 250.186, circa 15mila in più rispetto di mercoledì.

In Lombardia superati i 20mila morti dall'inizio dell'epidemia La Lombardia supera oggi la soglia di 20mila morti per il Covid-19 da inizio pandemia. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 165 e portano il conto totale a 20.015 morti da fine febbraio. I nuovi positivi diagnosticati in Regione sono invece 7.453, il 19,8% dei 37.595 tamponi processati. Ricoverati in terapia intensiva 915 pazienti (+12 da ieri); negli altri reparti Covid sono occupati 8.291 letti (-32).

L'incremento dei casi nelle altre Regioni Alle spalle della Lombardia è il Piemonte a registrare il maggior incremento di nuovi casi (+5.349), frutto, dice la Regione, dei tamponi effettuati nei giorni scorsi nelle Rsa. Seguono il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160)