Coronavirus in Italia: altri 34.767 casi e 692 decessi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 34.767 casi di coronavirus , a fronte di 237.225 tamponi processati (venerdì i nuovi positivi erano stati 37.242 su 238.077 test). I casi salgono a 1.380.531 da inizio pandemia. Altre 692 persone sono decedute (in tutto i morti sono 49.261) mentre sono 19.502 i dimessi-guariti (il numero totale è di 539.524). In terapia intensiva ci sono 10 pazienti in più, salgono a 3.758 i posti occupati .

A causa della pandemia di coronavirus, il Comune di Milano ha disposto l'annullamento della tradizionale fiera di Sant'Ambrogio, quella degli "Oh Bej Oh Bej", che si sarebbe dovuta tenere dal 5 all'8 dicembre. Palazzo Marino ha spiegato che organizzare l'evento, che prevede la presenza di circa 400 operatori, è "molto complicato" e che l'attuale "situazione epidemiologica non lo permette". Gli "Oh Bej Oh Bej", che si svolgono in piazza Castello e rappresentano l'inizio del Natale, attirano ogni anno migliaia di cittadini e turisti.

Calano i ricoveri con sintomi e in terapia intensiva Calano i ricoveri per coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono infatti 10 i nuovi pazienti affetti da Covid-19 entrati in intensiva contro i 36 di venerdì. In diminuzione anche i ricoveri con sintomi: 106 quelli odierni per un totale di 34.063. Ieri si erano avuti 347 nuovi ricoveri. È quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia.

Scende il rapporto positivi-tamponi (14,65%) Torna a scendere il rapporto positivi-tamponi che oggi con 34.767 nuovi casi su 237.225 si attesta al 14,65%, in calo rispetto al 15,6% del giorno precedente.

La regione più colpita è sempre la Lombardia A livello regionale è sempre la Lombardia a far registrare l'incremento più alto, con 8.853 casi nelle ultime 24 ore, circa 400 meno di venerdì. Seguono il Veneto (+3.567), la Campania (3.554) il Piemonte (+2.886), l'Emilia Romana (+2.723) e il Lazio (+2.658).